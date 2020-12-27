Форвард Кайрата Адеринсола Эсеола не считает форварда Шахтера Жуниора Мраеса украинцем несмотря на гражданство.

По мнению Эсеолы, форвард сборной Жуниор Мораес не украинец, ведь не говорит на украинском. Об этом он рассказал в интервью Отдушивдушу.

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Лучший форвард Украины? Думаю, Яремчук. Именно как девятка, думаю, он сильный. Мораес? Не могу сказать, что он украинец. Он ни слова на украинском не знает, - сказал Эсеола.

Также форвард рассказал, готов ли на вызов в сборную.

"Считаю, что в этом году я не заслужил вызова в сборную Украины, но в прошлом году, я думаю, что заслужил хотя бы на вызов. Как мне все время говорят, что чемпионат Казахстана – не тот, который смотрят. И по нему нельзя делать какие-то выводы.

Отталкиваясь от слов главного тренера, он сказал, что футболист должен играть в топ-3, или в европейском чемпионате. Но я не могу критиковать тренеров, у них свое видение, может, не подхожу под схему", – добавил 29-летний футболист.

Напомним, Эсеола родился в Житомире, был в системе киевского Динамо, играл за Арсенал-Киев и Зирку. Цвета Кайрата защищает с 2018 года.