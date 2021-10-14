На думку президента УАФ Андрія Павелка, такий стиль спілкування тренера з пресою став справжнім відкриттям. Функціонеру подобається такий підхід і він не хоче, щоб він змінився.

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Він щирий, і в цьому, напевно, відкриття для наших журналістів. До цього такого не було, щоб людина щиро розповідала, що відбувається всередині команди, яке буває спілкування. Якщо трохи жарту додати в його щире спілкування, буде добре,

– сказав Павелко.

Нагадаємо, нещодавно збірна України перемогла Фінляндію та зіграла внічию із Боснією та Герцеговиною. У "жовто-синіх" ще є шанси на плей-офф відбору ЧС-2022.

Останній матч групового етапу відбору на Мундіаль збірна України зіграє на виїзд проти Боснії та Герцеговини, гра відбудеться 16 листопада.