На думку журналіста Ігоря Циганика, у разі недостатньої ігрової практики Лунін справді може покинути "золоту клітку" у Мадриді. Щоправда, чекати доведеться до кінця сезону.

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Топові клуби, які хотіли б підписати українця, зазвичай купують гравців влітку. Окрім того, перед ним є ще одна проблема – відсутність громадянства ЄС.

На Луніна дивляться кілька суперклубів. У нього є проблема – відсутність громадянства ЄС. Тому Андрію доводиться конкурувати з бразильцями, аргентинцями. Втім, я думаю, Лунін отримає свій шанс, але не взимку. Де він буде влітку – в Борусії, Леганесі чи ПСЖ – це вже стане відомо пізніше,

– переконаний Циганик.

Нагадаємо, Лунін в Реалі з 2018 року, але провів за "королів" лише 1 офіційний матч. В минулому сезоні Зідан довірив йому місце у воротах в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Алькояно. "Вершкові" сенсаційно програли команді з нижчого дивізіону та покинули турнір.

Цього сезону незмінним №1 є Тібро Куртуа, Андрій спостерігає за матчами з лави запасних.