По мнению Бущана, Пятов – важная фигура для украинского футбола. Уже много лет ему удается держать очень высокую планку и быть требовательным к себе.

Интересно От Милевского и Селезнева все отказались, – Кобин рассказал, почему принял ветеранов в Мынай

Считаю ли я Пятова легендой? Да. В некоторых вещах он для меня пример. Он уже лет 12 держится на хорошем уровне в хорошем клубе. Трудно достичь определенного уровня и безумно трудно на нем удержаться. У него были и взлеты, и падения, но он всегда был равным ко всему,

– сказал Бущан

Напомним, Пятов перешел из полтавской Ворсклы в донецкий Шахтер в 2007 году. С того времени он сыграл за "горняков" 478 матчей, пропустил 423 голов, а в 220 поединках сохранил свои ворота "на замке".