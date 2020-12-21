Український наставник Шерифа порівняв Микиту Шевченка та Андрія Луніна.

На думку Юрія Вернидуба, в Луніна ще все попереду, а Шевченко вже став лідером. Про це тренер розповів в ефірі SportArenaTV.

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"Зрозуміло, що Лунін – гравець Реала. Але я б віддав перевагу Микиті Шевченку. Як кажуть, двічі в одну річку не ввійдеш, а Микита взяв і ввійшов.

Вважаю, він зараз один із лідерів. Переніс складну травму, відновився. Він однозначно сильніший за Луніна. А у Андрія ще все попереду", – сказав Вернидуб.

Нагадаємо, Зоря продовжила контракт з Шевченком до 30 червня 2023 року.

У поточному сезоні 27-річний голкіер зіграв 13 матчів, в яких пропустив 18 голів, і лиш у 4 поєдинках йому вдалося зберегти ворота "сухими".