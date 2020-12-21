Он лучше Лунина, – Вернидуб высоко оценил украинского голкипера
Украинский наставник Шерифа сравнил Никиту Шевченко и Андрея Лунина.
По мнению Юрия Вернидуба, у Лунина еще все впереди, а Шевченко уже стал лидером. Об этом тренер рассказал в эфире SportArenaTV.
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"Понятно, что Лунин – игрок Реала. Но я бы предпочел Никиту Шевченко. Как говорят, дважды в одну реку не войдешь, а Никита взял и вошел.
Считаю, он сейчас один из лидеров. Перенес сложную травму, восстановился. Он однозначно сильнее Лунина. А у Андрея еще все впереди", – сказал Вернидуб.
Напомним, Заря продлила контракт с Шевченко до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне 27-летний голкиер сыграл 13 матчей, в которых пропустил 18 голов, и лишь в 4 поединках ему удалось сохранить ворота "сухими".
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