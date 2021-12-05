Як розповів колишній голкіпер Мілана Крістіан Абб'яті, Шевченко довго вливався у новий колектив. На полі український форвард одразу показав свій талант, але у роздягальні йому потрібен був час для налагодження комунікації.

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"Костакурта та Альбертіні підштовхнули його до колективу. Багато хто допомагав йому. Оскільки Шева приїхав до Італії, не знаючи італійської, це була велика проблема. Він ще був сором'язливий, було дуже складно влитисяв процес. Коли почав грати, почав адаптуватися", – пригадав Абб'яті.

Нагадаємо, на початку листопада Андрій Шевченко став головним тренером Дженоа. Під його керівництвом команда провела 3 матчі, в яких двічі зазнавала поразки та розписала нульову нічию з Удінезе. Наразі команда перебуває у зоні вильоту.

Сьогодні, 5 грудня, Дженоа проведе гостьовий матч проти туринського Ювентуса. Стартовий свисток пролунає о 21:45.