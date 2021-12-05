Как рассказал бывший голкипер Милана Кристиан Аббъяти, Шевченко долго вливался в новый коллектив. На поле украинский форвард сразу показал свой талант, но в раздевалке ему нужно было время для налаживания коммуникации.

Интересно Такого я не ожидал, – Шевченко рассказал, какая проблема Дженоа стала неожиданностью

"Костакурта и Альбертини подтолкнули его к коллективу. Многие помогали ему. Поскольку Шева приехал в Италию, не зная итальянского, это была большая проблема. Он еще был застенчив, было очень сложно влиться в процесс. Когда начал играть, начал адаптироваться", – вспомнил Аббъяти.

Напомним, в начале ноября Андрей Шевченко стал главным тренером Дженоа. Под его руководством команда провела 3 матча, в которых дважды терпела поражение и расписала нулевую ничью из Удинезе. В настоящее время команда находится в зоне вылета.

Сегодня, 5 декабря, Дженоа проведет гостевой матч против туринского Ювентуса. Стартовый свисток раздастся в 21:45.