Голкіпер збірної України Андрій Лунін готовий знову працювати, аби заслужити на омріяний дебют.

Голкіпер Реала Андрій Лунін завершив різдвяну відпустку та повернувся до тренувань. Про це футболіст написав у своєму Instagram.

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"Відпочинок закінчився", – коротко підписав світлину український голкіпер.

Нагадаємо, що 21-річний Лунін ще не провів жодного офіційного матчу за мадридський Реал. Завтра "вершкові" прийматимуть Ейбар у рамках 16-го туру Ла Ліги, тож Андрій має теоретичні шанси з'явитися на полі.

Королівський клуб наразі має в активі 32 очка та перебуває на другій сходинці турнірної таблиці.