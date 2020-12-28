Схоже на те, що критика пішла на користь Мар'яну Шведу, який нарешті відзначився за новий клуб.

У матчі 19 туру чемпіонату Бельгії Мехелен приймав Мускрон, повідомляє Збірна24.

До речі Ярмоленко вдало вийшов на заміну – Вест Хем уникнув поразки

Український вінгер господарів Мар'ян Швед вийшов на заміну та зробив результат. Саме він за нічийного рахунку на 83-й хвилині класно прийняв довгу передачу, ефектно обіграв захисника та гарматним пострілом не залишив голкіперу жодних шансів – 2:1. Фінальний свисток судді зафіксував, що дебютний гол Шведа у новій команді вирішив долю матчу.

Мехелен, здобувши другу перемогу поспіль, віддалився від зони вильоту. Тепер у команди українця 20 очок і 13-та позиція в турнірній таблиці.