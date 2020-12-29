Отдых закончился, – Лунин вернулся с рождественского отпуска
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин готов снова работать, чтобы заслужить заветный дебют.
Голкипер Реала Андрей Лунин завершил рождественский отпуск и вернулся к тренировкам. Об этом футболист написал в своем Instagram.
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"Отдых закончился", – коротко подписал фотографию украинский голкипер.
Напомним, что 21-летний Лунин еще не провел ни одного официального матча за мадридский Реал. Завтра "сливочные" будут принимать Эйбар в рамках 16-го тура Ла Лиги, поэтому Андрей имеет теоретические шансы появиться на поле.
Королевский клуб теперь имеет в активе 32 очка и находится на второй строчке турнирной таблицы.
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