Голкипер сборной Украины Андрей Лунин готов снова работать, чтобы заслужить заветный дебют.

Голкипер Реала Андрей Лунин завершил рождественский отпуск и вернулся к тренировкам. Об этом футболист написал в своем Instagram.

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"Отдых закончился", – коротко подписал фотографию украинский голкипер.

Напомним, что 21-летний Лунин еще не провел ни одного официального матча за мадридский Реал. Завтра "сливочные" будут принимать Эйбар в рамках 16-го тура Ла Лиги, поэтому Андрей имеет теоретические шансы появиться на поле.

Королевский клуб теперь имеет в активе 32 очка и находится на второй строчке турнирной таблицы.