Состоялось заседание Исполкома УЕФА, на котором было принято несколько важных решений относительно будущих международных турниров.

Финальный поединок нового турнира Лига конференций-2022 состоится в Тиране, столице Албании, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Этот исторический поединок состоится 25 мая 2022 года.

Также исполком УЕФА решил, что матчи финальной стадии Лиги наций будут проходить в Италии. Отметим, что в розыгрыше примут участие Франция, Бельгия, Испания и Италия.

Финальная часть молодежного Евро-2023 состоится в Румынии и Грузии, а Армения и Азейбарджан после урегулирования вооруженного конфликта вновь могут принимать международные матчи.