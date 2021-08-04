Як розповів батько Романа Олег Яремчук, рішення Жорже Жезуша не брати його сина до Москви – правильне та цілком логічне. Форвард лише нещодавно повернувся з відпустки та провів лише кілька тренувань з командою.

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Потрібно врахувати, що у лісабонській команді син провів лише кілька тренувань, отже ще необхідний час для адаптації. До того ж не можна забувати, що після повернення з відпустки зі своєю попередньою командою – Гентом – Роман взагалі не тренувався. Тому не було сенсу форсувати події, – розповів Олег Яремчук.

Зараз Роман посилено тренується з тренером із фізичної підготовки. Вже 7 серпня Бенфіка стартує у чемпіонаті Португалії матчем проти Морейренсе. Український футболіст сподівається, що зможе дебютувати у цьому матчі.