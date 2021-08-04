Как рассказал отец Романа Олег Яремчук, решение Жорже Жезуша не брать его сына в Москву – правильное и вполне логичное. Форвард лишь недавно вернулся из отпуска и провел лишь несколько тренировок с командой.

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Нужно учесть, что в лиссабонской команде сын провел лишь несколько тренировок, так еще необходимо время для адаптации. К тому же нельзя забывать, что после возвращения из отпуска со своей предыдущей командой – Гентом – Роман вообще не тренировался. Поэтому не было смысла форсировать события, – рассказал Олег Яремчук.

Сейчас Роман усиленно тренируется с тренером по физической подготовке. Уже 7 августа Бенфика стартует в чемпионате Португалии игрой против Морейренсе. Украинский футболист надеется, что сможет дебютировать в этом матче.