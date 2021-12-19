По словам Зинченко, Шевченко и Гвардиола очень привержены своей работе. Специалисты делают все, чтобы их команды демонстрировали высокий уровень игры.

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"Оба – фанаты футбола, отдаются на все 200 процентов. Конечно, у них есть точки соприкосновения в видении и понимании игры. Даже когда был в клубе и приезжал в сборную, мне не нужно было какое-то огромное количество времени на адаптацию. В этом плане мне было гораздо проще", – рассказал футболист.

Отметим, что сейчас Гвардиола и Шевченко находятся несколько на разных полюсах. Манчестер Сити под руководством испанца возглавляет таблицу АПЛ, а Дженоа Шевченко пытается сохранить прописку в Серии А.