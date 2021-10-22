На думку колишнього тренера Олександрії Володимира Шарана, Петраков чинить правильно, що повертає Маліновського в команду. Збірній Україні треба гравець такого високого класу, особливо – на вирішальному для путівок на чемпіонат світу матчі.

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На думку фахівця, Руслан має недоліки при оборонній схемі, які повністю компенсовує діями в атаці.

Думаю, що Руслан зможе допомогти збірній. Команді потрібен такий футболіст. У нього хороший удар, виконання стандартних положень. Петраков вчинить правильно, якщо викличе Руслана. Час лікує завжди. У кожного тренера таке буває, треба перетерпіти. Наші шанси на плей-офф чемпіонату світу збільшаться, якщо Маліновський приїде грати,

– сказав Шаран.

Нагадаємо, у жовтні збірна України без Маліновського обіграла Фінляндію, але втратила перемогу над Боснією (1:1).

У груповому етапі відбору на ЧС-2022 команда Петракова зіграє ще один матч – 16 листопада на виїзді у Боснії. Перед цим Боснія та Фінляндія проведуть очний поєдинок.

Зараз Україна має 9 очок, ми 2 місці у групі. 3 сходинку займає Фінляндія (8 очок), а боснійці з 7 очками розташовані на 4 позиції. Нагадаємо, що 2 місце у групі дає путівку у раунд плей-офф відбору на Мундіаль в Катарі.