Увесь біль в одному фото: емоційна реакція Миколенка на помилку в матчі проти Фінляндії

У мережі показали реакцію Віталія Миколенка на фатальну помилку в поєдинку Україна – Фінляндія. 21-річний захисник збірної сильно переживає через резонансний епізод.

Пресаташе головного тренера збірної України Микола Васильков оприлюднив фотографію після матчу з фінами. У кадрі оборонець Віталій Миколенко, який намагається прийти до тями після трагічного матчу із збірною Фінляндії.

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"Розпач", – підписав фото журналіст.