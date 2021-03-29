Увесь біль в одному фото: емоційна реакція Миколенка на помилку в матчі проти Фінляндії
У мережі показали реакцію Віталія Миколенка на фатальну помилку в поєдинку Україна – Фінляндія. 21-річний захисник збірної сильно переживає через резонансний епізод.
Джерело:інстаграм Миколи Василькова
Пресаташе головного тренера збірної України Микола Васильков оприлюднив фотографію після матчу з фінами. У кадрі оборонець Віталій Миколенко, який намагається прийти до тями після трагічного матчу із збірною Фінляндії.
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"Розпач", – підписав фото журналіст.
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