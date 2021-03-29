Вся боль в одном фото: эмоциональная реакция Миколенко на ошибку в матче против Финляндии
В сети показали реакцию Виталия Миколенко на роковую ошибку в поединке Украина – Финляндия. 21-летний защитник сборной сильно переживает из-за резонансного эпизода.
Источник:инстаграм Николая Василькова
Пресс-аташе главного тренера сборной Украины Николай Васильков опубликовал фотографию после матча с финнами. В кадре защитник Виталий Миколенко, который пытается прийти в себя после трагического матча со сборной Финляндии.
К теме Леоненко назвал главного виновника в голе Финляндии: это не Мыколенко
"Отчаяние", – подписал фото журналист.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter