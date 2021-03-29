В сети показали реакцию Виталия Миколенко на роковую ошибку в поединке Украина – Финляндия. 21-летний защитник сборной сильно переживает из-за резонансного эпизода.

Пресс-аташе главного тренера сборной Украины Николай Васильков опубликовал фотографию после матча с финнами. В кадре защитник Виталий Миколенко, который пытается прийти в себя после трагического матча со сборной Финляндии.

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"Отчаяние", – подписал фото журналист.