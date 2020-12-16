Форвард Гента Роман Яремчук поділився враженнями від роботи з Хейном Ванхазебруком, який нещодавно очолив команду.

За словами Яремчука, Ванхазебрук є саме тією людиною, яка потрібна Генту і з якою форварду вдасться прогресувати. Про це він розповів у коментарі Eleven Sports.

До речі Яремчук може перейти в колишній клуб Кріштіану Роналду

Чи радий я приходу нового тренера? Я дуже радий працювати із Хейном, тому що це правильна людина для Гента. Він – великий бос, великий чоловік. Я можу багато чому навчитися в нього та прогресувати як гравець. У мене чудові відчуття від роботи із ним, – поділився Яремчук.

Зазначимо, що з приходом Ванхазебрука Гент здобув одну перемогу та програв, Яремчук вже встиг забити гол під керівництвом нового тренера.