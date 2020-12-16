Форвард Гента Роман Яремчук поделился впечатлениями от работы с Хейном Ванхазебруком, который недавно возглавил команду.

По словам Яремчука, Ванхазебрук является именно тем человеком, который нужен Генту и с каким форварду удастся прогрессировать. Об этом он рассказал в комментарии Eleven Sports.

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Рад ли я приходу нового тренера? Я очень рад работать с Хейном, потому что это правильный человек для Гента. Он – большой босс, большой человек. Я могу многому научиться у него и прогрессировать как игрок. У меня прекрасные ощущения от работы с ним, – поделился Яремчук.

Отметим, что с приходом Ванхазебрука Гент одержал одну победу и проиграл, Яремчук уже успел забить гол под руководством нового тренера.