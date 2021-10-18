Великі бонуси за ЧС та скромна зарплата Петракова: озвучені заробітки у збірній України

Ведучі "ТаТоТаке" озвучили суму, яку заробляє головний тренер національної збірної Олександр Петраков. Також відома сума преміальних, які команда фахівців отримає у разі виходу на ЧС-2022.

Зараз наставник головної команди країни Олександр Петраков заробляє 10 тисяч доларів на місяць. При переговорах йому пропонували значно більшу суму, але він відмовився, сказавши, що це забагато.

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64-річний фахівець не проти розглянути покращення умов, але лише в разі виконання завдання – вихід на ЧС-2022 у Катарі.

Якщо "жовто-синім" вдасться вийти на Мунідаль, то адміністративно-тренерська група (медики, селекціонери, тренери тощо) отримає бонус у розмірі близько 700 тисяч доларів.

Нагадаємо, 16 листопада збірна України на виїзді зіграє останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022 проти Боснії. У Львові підопічні Петракова втратили перемогу, матч закінчився 1:1. Для впевненого продовження боротьби за путівки на чемпіонат світу нашу команду влаштує лише перемога.