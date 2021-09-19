У матчі проти Шахтаря "біло-сині" навряд чи зможуть розраховувати на допомогу Миколи Шапаренка. Футболіст опинився у лазареті команди.

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Після матчу з Бенфікою хавбек відчув біль у нозі. В результаті він пропустив матч УПЛ проти Олександрії.

Зараз лікарі роблять усе можливе, аби важливий гравець повернувся у склад команди, але чи вдасться їм виконати завдання – наразі невідомо. Також під запитанням участь Шапаренка в матчі Ліги чемпіонів проти Баварії.

Матч за Суперкубок України Динамо – Шахтар відбудеться 22 вересня. Стартовий свисток на НСК "Олімпійський" пролунає о 21:00.