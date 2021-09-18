Як розповів Віталій Миколенко, у школі Динамо була легка "дідівщина", а Роман Яремчук та Микита Бурда захищали менших хлопців. Один випадок молодий захисник запам'ятав на все життя.

До речі Я злякався, – Миколенко пригадав звернення Шевченка "Не треба тут сміятися, синку"

Пам'ятаю, що Яремчук попросив сходити в магазин. Нам батьки давали на тиждень 30 – 40 гривень. Ми пішли все купили, а він каже: "А чому ви собі нічого не купили?". Ми говоримо, що це ж його гроші. Він дав 10 гривень на снікерс, а я міг на ці гроші жити три дні. Це мені сильно запам'яталося, –

розповів Миколенко.

Він додав, що з того моменту між ними і зав'язалася тісна дружба, а у збірній України вони як споріднені душі.

Нагадаємо, вже незабаром друзі зустрінуться у збірній знову: у жовтні "жовто-сині" зіграють проти Фінляндії і Боснії та Герцеговини.