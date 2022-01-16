"Я Будківського хотів, нападника, але не змогли домовитися. Дуже хотів Тотовицького. Я його знаю по роботі у Зорі. На мою думку, це один із найкращих гравців на позиції "десятки". У нього немає проблем із м'ячем, техніка на дуже високому рівні, швидкість є, передача... Права нога – взагалі приголомшливо. Може штрафний виконати, кутовий. Тобто є все те, що потрібно для десятого номера", – сказав Вернидуб.

Читайте також Лідс сенсаційно перестріляв Вест Хем: гол Ярмоленка скасували

Також наставник Шерифа розкрив деталі розмови з Дмитром Іванісенею, з яким раніше працював у луганській Зорі:

Я ще дуже хотів Діму Іванісеню. Коли він пішов із Зорі, то я сам йому набрав, сказав: "Дімо, знаю, що ти зараз без клубу". Він відповів, що чекає. Надійшла пропозиція, ось-ось повинен поїхати, але мені цей вибір не сподобається. Чому? Тому що в Росію. Кажу: "Дімо, це твій вибір, що я тобі можу сказати? Ти вибрав. Це я сказав, що ніколи, значить, ніколи. А це твоє право.

Нагадаємо, у липні Іванісеня перебрався у самарські Крилья Совєтов. В активі півзахисника – один матч за національну збірну України.