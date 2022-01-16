"Я Будковского хотел, нападающего, но не смогли договориться. Очень хотел Тотовицкого. Я его знаю по работе в Заре. На мой взгляд, это один из лучших игроков на позиции "десятки". У него нет проблем с мячом, техника на очень высоком уровне, скорость есть, передача... Правая нога – вообще потрясающе. Может штрафной выполнить, угловой. То есть все есть, что нужно для десятого номера", – сказал Вернидуб.

Читайте также Лидс сенсационно перестрелял Вест Хэм: гол Ярмоленко отменили

Также наставник Шерифа раскрыл детали разговора с Дмитрием Иванисеней, с которым раньше работал в луганской Заре:

Я еще очень хотел Диму Иванисеню. Когда он ушел из Зари, то я сам ему набрал, сказал: "Дима, знаю, что ты сейчас без клуба". Он ответил, что ждет. Поступило предложение, вот-вот должен уехать, но мне этот выбор не понравится. Почему? Потому что в Россию. Говорю: "Дима, это твой выбор, что я тебе могу сказать? Ты выбрал. Это я сказал, что никогда, значит, никогда. А это твое право".

Напомним, в июле Иванисеня перебрался в самарские Крылья Советов. В активе полузащитника – один матч за национальную сборную Украины.