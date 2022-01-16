Гості тричі вели у рахунку, а Вест Хем постійно наздоганяв. Усі три голи у складі Лідса забив Джек Харрісон.

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Ярмоленко вийшов рятувати гру на 69-й хвилині, коли лондонці поступалися 2:3 і був близьким до того, щоб стати героєм. На 82-й хвилині Андрій головою відправив м'яч у сітку, проте за мить до цього Джеррод Боуен заліз в офсайд. У компенсований час Ярмоленко небезпечно бив з лінії штрафного майданчика – удар лівою потягнув голкіпер.

Крім того, на 77-й хвилині українець отримав жовту картку за грубий підкат.

"Молотки" залишаються на четвертій сходинці з 37 очками, проте невдовзі Арсенал може перегнати принципового суперника.

Чемпіонат Англії, 22 тур

Вест Хем – Лідс 2:3

Голи: Боуен, 34, Форнальс, 52 – Харрісон, 10, 23, 60.