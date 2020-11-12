Захисник донецького "Шахтаря" з'явився на полі у другому таймі в поєдинку проти збірної Польщі (0:2). Цей вихід у складі головної команди країни став прем'єрним для 21-річного оборонця.

На 64-й хвилині матчу у Хожуві тренерський штаб "синьо-жовтих" провів заміну – замість Юхима Коноплі у гру вступив Валерій Бондар. Для молодіжного чемпіона світу цей вихід на поле став дебютним у футболці національної збірної України.

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У 2020-му році Андрій Шевченко використав дев'ятьох новачків. Загалом під керівництвом цього тренера у складі збірної на поле виходив 31 дебютант. Всього ж футболку головної команди країни одягали 277 футболістів.