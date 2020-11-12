Защитник донецкого "Шахтера" появился на поле во втором тайме в поединке против сборной Польши (0:2). Этот выход в составе главной команды страны стал премьерным для 21-летнего защитника.

На 64-й минуте матча в Хожуве тренерский штаб "сине-желтых" провел замену – вместо Ефима Конопли в игру вступил Валерий Бондарь. Для молодежного чемпиона мира этот выход на поле стал дебютным в футболке национальной сборной Украины.

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В 2020-м году Андрей Шевченко использовал девятерых дебютантов. Всего под руководством этого тренера в составе сборной на поле выходил 31 дебютант. За всю иторию выступлений футболку главной команды страны надевали 277 футболистов.