УЕФА сделал подборку четырех ярких моментов в первом туре группового раунда Лиги Европы. Не обошлось в рейтинге и без украинцев, действия украинского нападающего "Гента" Романа Яремчука вошли в топ-4 лучших в стартовом туре.

Кроме игры украинского легионера "Гента" Twitter-аккаунт УЕФА отметил еще трех игроков – Леона Бейли ("Байер"), Галена ("Брага") и Сэмюэля Чуквуазе ("Вильярреал").

Стоит узнать: Как украинские футболисты сыграли в Лиге Европы: видео

Знак отличия УЕФА

Роман элегантно обыграл в штрафной соперника, отдал передачу на партнера по команде. Но он попал прямо в защитника "Слована".

Кроме этого момента украинский форвард отметился желтой карточкой и провел на поле все 90 минут.

Отметим, что в первом туре группы L "Гент" на выезде минимально уступил "Словану" 1:0. После стартового тура бельгийский клуб расположился в группе на 3-м месте. Четверку же возглавил немецкий "Хоффенхайм".

24-летний Яремчук перешел в "Гент" из "Динамо" Киев за 2 миллиона евро летом 2017 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает футболиста в 9,5 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.