УЄФА відзначив гол збірної України у матчі проти Іспанії у Лізі Націй. Результативний удар Віктора Циганкова потрапив у підбірку найкращих моментів на турнірі.

УЄФА виклав відео з голом українців на своїй офіційній Twitter-сторінці. Автор єдиного голу у матчі Віктор Циганков не підвів головного наставник збірної України Андрія Шевченка, який випустив молодого "динамівця" з лави запасних, пише 24 канал.

Як це було: Україна вперше в історії перемогла Іспанію завдяки голу Циганкова: відео

Серед найкращих

Гольова атака, яку розпочав голкіпер Георгій Бущан, була створена у шість дотиків.

На 76-й хвилині Ярмоленко феноменальною розрізною передачею вивів на ворота Віктора, який зіграв на випередження, не роздумуючи завдав удару повз голкіпера Де Хеа – 1:0. Українським футболістам вдалось дотримати переможний рахунок до кінця та святкувати історичний успіх для України.

Україна вперше в історії перемогла Іспанію та здобула 3 очки у груповому етапі Ліги націй УЄФА.