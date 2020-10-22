УЕФА отметил гол сборной Украины в матче против Испании в Лиге Наций. Результативный удар Виктора Цыганкова попал в подборку лучших моментов на турнире.

УЕФА выложил видео с голом украинцев на своей официальной Twitter-странице. Автор единственного гола в матче Виктор Цыганков не подвел главного наставника сборной Украины Андрея Шевченко, который выпустил молодого "динамовца" со скамейки запасных, пишет 24 канал.

Как это было: Украина впервые в истории победила Испанию благодаря голу Цыганкова: видео

Среди лучших

Голевая атака, которую начал голкипер Георгий Бущан, была создана в шесть касаний.

На 76-й минуте Ярмоленко феноменальной передачей вразрез вывел на ворота Виктора, который сыграл на опережение, не раздумывая нанес удар мимо голкипера Де Хеа – 1:0. Украинским футболистам удалось удержать победный счет до конца и праздновать исторический успех для Украины.

Украина впервые в истории победила Испанию и получила 3 очка в групповом этапе Лиги наций УЕФА.