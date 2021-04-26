Европейский футбольный союз опубликовал гол Андрея Шевченко в ворота ПСВ в матче полуфинала Лиги чемпионов сезона 2004/05.

В сезоне 2004/2005 ПСВ был грозной командой, которая дошагала в полуфинал Лиги чемпионов. Там их ждал звездный Милан. Итальянцы прошли в финал лишь благодаря правилу выездного гола.

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Первая дуэль в битве состоялась ровно 16 лет назад на Сан-Сиро. Открыл счет в матче именно Андрей Шевченко после гениально ассиста тогда еще юного бразильского таланта Рикардо Кака.

Напомним, потом Милан встретился в финале с Ливерпулем. После первого тайма "россонери" побеждали 3:0, но мерсисайдцы выровняли игру во втором тайме и победили в серии пенальти. Последний неточный удар сделал Шевченко.



