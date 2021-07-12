УЄФА хоче збільшити кількість учасників Євро

На наступному Євро кількість команд на фінальній частині турніру може зрости. УЄФА розглядає можливість розширити список команд, які зможуть поборотися за трофей.

Союз футбольних європейських асоціацій не проти збільшити кількість учасників фінальної стадії Євро з 24 до 32.

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Організація планує вирішити це питання до 2023 року. Якщо нововведення приймуть, то 32 учасники турніру поборяться за трофей 2028 року. Наступний чемпіонат Європи – Євро-2024 у Німеччині – відбудеться за старим форматом.

Нагадаємо, раніше ФІФА збільшила кількість учасників чемпіонату світу-2026 до 48 команд.