Союз футбольных европейских ассоциаций не против увеличить количество участников финальной стадии Евро с 24 до 32.

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Организация планирует решить этот вопрос до 2023 года. Если нововведение примут, то 32 участника турнира поборятся за трофей 2028 года. Следующий чемпионат Европы – Евро-2024 в Германии – состоится по старому формату.

Напомним, ранее ФИФА увеличила количество участников чемпионата мира-2026 48 команд.