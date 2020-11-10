Усик засвітився на тренуванні збірної України з футболу: фото
У понеділок, 9 жовтня, збірна України з футболу розпочала свій листопадовий навчально-тренувальний збір.
Вранці команда здала тести на коронавірус, в результаті якого позитивний результат отримав захисник "Динамо" Денис Попов, ну а ввечері провела своє перше тренування. Про це пише офіційний сайт УАФ.
До слова У збірній України знову коронавірус – заразився "динамівець" Попов, травмований Кравець
На запрошення Андрія Шевченка заняття відвідав чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який прийшов побажати футболістам успіху в найближчих матчах. Зі свого боку, футболісти привітали Усика з недавньою перемогою на боксерському рингу.
Олександр Усик відвідав тренування збірної України з футболу / Фото: УАФ
Також команда привітала недавніх іменинників та Андрія Ярмоленка, який два тижні тому в третій раз став батьком.
Поділитися новиною
-
Колишній гравець збірної Михалик розповів, що змусило його співати гімн України перед матчами5 листопада , 20:00
-
Воротарем став через зайву вагу: ексклюзив з чемпіоном світу, якого прагне отримати "Шахтар"4 листопада , 15:06
-
Кравець забив гол у ворота "Фенербахче" перед викликом до національної збірної: відео7 листопада , 20:38