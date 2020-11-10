У понеділок, 9 жовтня, збірна України з футболу розпочала свій листопадовий навчально-тренувальний збір.

Вранці команда здала тести на коронавірус, в результаті якого позитивний результат отримав захисник "Динамо" Денис Попов, ну а ввечері провела своє перше тренування. Про це пише офіційний сайт УАФ.

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На запрошення Андрія Шевченка заняття відвідав чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який прийшов побажати футболістам успіху в найближчих матчах. Зі свого боку, футболісти привітали Усика з недавньою перемогою на боксерському рингу.



Олександр Усик відвідав тренування збірної України з футболу / Фото: УАФ

Також команда привітала недавніх іменинників та Андрія Ярмоленка, який два тижні тому в третій раз став батьком.

До уваги! Збірна України вже 11 листопада зіграє спаринг з Польщею. 14 листопада "синьо-жовтих" чекає гра з Німеччиною в Лізі націй, а 17-го – зі Швейцарією.