Усик засветился на тренировке сборной Украины по футболу: фото
В понедельник, 9 октября, сборная Украины по футболу начала свой ноябрьский учебно-тренировочный сбор.
Утром команда сдала тесты на коронавирус, в результате которого положительный результат получил защитник "Динамо" Денис Попов, ну а вечером провела свою первую тренировку. Об этом пишет официальный сайт УАФ.
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По приглашению Андрея Шевченко занятие посетил чемпион мира по боксу Александр Усик, который пришел пожелать футболистам успеха в ближайших матчах. Со своей стороны, футболисты поздравили Усика с недавней победой на боксерском ринге.
Александр Усик посетил тренировку сборной Украины по футболу / Фото: УАФ
Также команда поздравила недавних именинников и Андрея Ярмоленко, который две недели назад в третий раз стал отцом.
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