В понедельник, 9 октября, сборная Украины по футболу начала свой ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

Утром команда сдала тесты на коронавирус, в результате которого положительный результат получил защитник "Динамо" Денис Попов, ну а вечером провела свою первую тренировку. Об этом пишет официальный сайт УАФ.

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По приглашению Андрея Шевченко занятие посетил чемпион мира по боксу Александр Усик, который пришел пожелать футболистам успеха в ближайших матчах. Со своей стороны, футболисты поздравили Усика с недавней победой на боксерском ринге.



Александр Усик посетил тренировку сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Также команда поздравила недавних именинников и Андрея Ярмоленко, который две недели назад в третий раз стал отцом.

К вниманию! Сборная Украины уже 11 ноября сыграет спарринг с Польшей. 14 ноября "сине-желтых" ждет игра с Германией в Лиге наций, а 17-го – со Швейцарией.