Усі пари 1/8 фіналу Євро-2020: дати, місця, сітка плей-оф

24 червня 2021 , 01:19
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Джерело:

24 канал

У середу опівночі визначилися усі учасники стадії плей-оф континентальної першості. Представляємо вашій увазі 8 пар, які зустрінуться у змаганні на виліт.

Груповий турнір чемпіонату Європи завершився видовищними матчами у групах Е та F. Попереду на нас очікують драматичні поєдинки стадії плей-оф, куди пробилася і українська національна команда.

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Усі учасники отримають два дні відпочинку, а вже у суботу відбудуться стартові два матчі.

1/8 фіналу

  • Уельс – Данія (26 червня, 19:00). Амстердам
     
  • Італія – Австрія (26 червня, 22:00). Лондон
     
  • Нідерланди – Чехія (27 червня, 19:00). Будапешт
     
  • Бельгія – Португалія (27 червня, 22:00). Севілья
     
  • Хорватія – Іспанія (28 червня, 19:00). Копенгаген
     
  • Франція – Швейцарія (28 червня, 22:00). Бухарест
     
  • Англія – Німеччина (29 червня, 19:00). Лондон
     
  • Швеція – Україна (29 червня, 22:00). Глазго

Подальша сітка чвертьфіналу також сформована і виглядає наступним чином.

  • Хорватія / Іспанія – Франція / Швейцарія (2 липня, 19:00). Санкт-Петербург
     
  • Італія / Австрія – Бельгія / Португалія (2 липня, 22:00). Мюнхен
     
  • Уельс / Данія – Нідерланди / Чехія (3 липня, 19:00). Баку
     
  • Англія / Німеччина – Швеція / Україна (3 липня, 22:00). Рим
Автор: Любомир Кузьмяк