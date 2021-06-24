Групповой турнир чемпионата Европы завершился зрелищными матчами в группах Е и F. Впереди нас ожидают драматические поединки плей-офф, куда пробилась и украинская национальная команда.

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Все участники получат два дня отдыха, а уже в субботу состоятся стартовые два матча.

1/8 финала

Уэльс – Дания (26 июня, 19:00). Амстердам



(26 июня, 19:00). Амстердам Италия – Австрия (26 июня, 22:00). Лондон



(26 июня, 22:00). Лондон Нидерланды – Чехия (27 июня, 19:00). Будапешт



(27 июня, 19:00). Будапешт Бельгия – Португалия (27 июня, 22:00). Севилья



(27 июня, 22:00). Севилья Хорватия – Испания (28 июня, 19:00). Копенгаген



(28 июня, 19:00). Копенгаген Франция – Швейцария (28 июня, 22:00). Бухарест



(28 июня, 22:00). Бухарест Англия – Германия (29 июня, 19:00). Лондон



(29 июня, 19:00). Лондон Швеция – Украина (29 июня, 22:00). Глазго

Дальнейшая сетка четвертьфинала также сформирована и выглядит следующим образом.