Групповой турнир чемпионата Европы завершился зрелищными матчами в группах Е и F. Впереди нас ожидают драматические поединки плей-офф, куда пробилась и украинская национальная команда.
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Все участники получат два дня отдыха, а уже в субботу состоятся стартовые два матча.
1/8 финала
- Уэльс – Дания (26 июня, 19:00). Амстердам
- Италия – Австрия (26 июня, 22:00). Лондон
- Нидерланды – Чехия (27 июня, 19:00). Будапешт
- Бельгия – Португалия (27 июня, 22:00). Севилья
- Хорватия – Испания (28 июня, 19:00). Копенгаген
- Франция – Швейцария (28 июня, 22:00). Бухарест
- Англия – Германия (29 июня, 19:00). Лондон
- Швеция – Украина (29 июня, 22:00). Глазго
Дальнейшая сетка четвертьфинала также сформирована и выглядит следующим образом.
- Хорватия / Іспания – Франция / Швейцария (2 июля, 19:00). Санкт-Петербург
- Италия / Австрия – Бельгия / Португалия (2 июля, 22:00). Мюнхен
- Уэльс / Дания – Нидерланды / Чехия (3 июля, 19:00). Баку
- Англия / Германия – Швеция / Украина (3 июля, 22:00). Рим