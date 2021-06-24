Групповой турнир чемпионата Европы завершился зрелищными матчами в группах Е и F. Впереди нас ожидают драматические поединки плей-офф, куда пробилась и украинская национальная команда.

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Все участники получат два дня отдыха, а уже в субботу состоятся стартовые два матча.

1/8 финала

  • Уэльс – Дания (26 июня, 19:00). Амстердам
     
  • Италия – Австрия (26 июня, 22:00). Лондон
     
  • Нидерланды – Чехия (27 июня, 19:00). Будапешт
     
  • Бельгия – Португалия (27 июня, 22:00). Севилья
     
  • Хорватия – Испания (28 июня, 19:00). Копенгаген
     
  • Франция – Швейцария (28 июня, 22:00). Бухарест
     
  • Англия – Германия (29 июня, 19:00). Лондон
     
  • Швеция – Украина (29 июня, 22:00). Глазго

Дальнейшая сетка четвертьфинала также сформирована и выглядит следующим образом.

  • Хорватия / Іспания – Франция / Швейцария (2 июля, 19:00). Санкт-Петербург
     
  • Италия / Австрия – Бельгия / Португалия (2 июля, 22:00). Мюнхен
     
  • Уэльс / Дания – Нидерланды / Чехия (3 июля, 19:00). Баку
     
  • Англия / Германия – Швеция / Украина (3 июля, 22:00). Рим