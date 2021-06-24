Група Е, Швеція – Польща 3:2

Голи: Форсберг, 2, 59, Классон, 90+4 – Левандовський, 61, 84.

Зірка матчу: Еміль Форсберг (Швеція).

Матч, який протягнув збірну України у плей-оф Євро-2020. Більше, того саме Швеція, яка гарантувала нам необхідний результат, стане нашим суперником в 1/8 фіналу. Все почалося з гола Еміля Форсберга на 81-й секунді матчу (це найшвидший гол Євро-2020 і другий в історії за швидкістю). Незабаром нападник оформив дубль, проте Польщу повернув до тями Роберт Левандовський, який відповів двома голами. Фантастичний камбек поляків здавався дуже реальним, однак в компенсований час Віктор Классон приніс перемогу шведам і перше місце у групі.

Огляд матчу

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Група Е, Словаччина – Іспанія 0:5

Голи: Дубравка (автогол), 30, Ляпорт, 45+3, Сарабія, 56, Ферран Торрес, 67, Куцка (автогол), 71.

Зірка матчу: Серхіо Бускетс (Іспанія).

Збірна Іспанії розкочегарилася лише у третьому турі. Під каток команди Луїса Енріке потрапила Словаччина. На старті поєдинку іспанці знову не реалізували одинадцятиметровий – схибив Альваро Мората (вп'яте поспіль). Аномально багатий на автоголи чемпіонат Європи продовжив збільшувати статистику самострілів у Севільї. Спочатку автоголом відзначився воротар Мартін Дубравка (і став першим голкіпером, який в одному матчі на Євро відбив пенальті і записав у пасив автогол), а згодом і півзахисник Юрай Куцка. Загалом на поточному турнірі зафіксовано 8 автоголів (за попередні 5 чемпіонатів – всього 7).

Огляд матчу

Група F, Німеччина – Угорщина 2:2

Голи: Хаверц, 66, Горецка, 84 – А. Салаі, 11, Шефер, 68.

Зірка матчу: Йозуа Кімміх (Німеччина).

Неймовірні угорці, які стали одним з головних відкриттів Євро-2020, двічі вели у рахунку в поєдинку з Бундестім. Перемога команди Марко Россі відкидала німців на останню сходинку групи. Проте від ганьби фаворитів врятував потужний удар Леона Горецки на 84-й хвилині. Зі скрипом і з великим труднощами Німеччина проривається у плей-оф.

Огляд матчу

Група F, Португалія – Франція 2:2

Голи: Роналду, (пенальті), 31, (пенальті), 60 – Бензема, (пенальті), 45+2, 47.

Зірка матчу: Карім Бензема (Франція).

Перестрілка експартнерів по Реалу Кріштіану Роналду та Каріма Бензема не виявила сильнішого. Португалець забив свій 109-й гол за збірну і наздогнав іранця Алі Даеї. Відтепер вони ділять звання найкращого бомбардира в історії збірних. Крім того, Кріштіану очолив гонку бомбардирів на Євро-2020 з 5 голами і оновив рекорд результативності – 14 голів на чемпіонатах Європи.

Огляд матчу