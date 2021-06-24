Груповий турнір чемпіонату Європи завершився видовищними матчами у групах Е та F. Попереду на нас очікують драматичні поєдинки стадії плей-оф, куди пробилася і українська національна команда.
До теми Дайджест ігрового дня на Євро-2020: шанс для України, угорська драма, рекорди Роналду – відео
Усі учасники отримають два дні відпочинку, а вже у суботу відбудуться стартові два матчі.
1/8 фіналу
- Уельс – Данія (26 червня, 19:00). Амстердам
- Італія – Австрія (26 червня, 22:00). Лондон
- Нідерланди – Чехія (27 червня, 19:00). Будапешт
- Бельгія – Португалія (27 червня, 22:00). Севілья
- Хорватія – Іспанія (28 червня, 19:00). Копенгаген
- Франція – Швейцарія (28 червня, 22:00). Бухарест
- Англія – Німеччина (29 червня, 19:00). Лондон
- Швеція – Україна (29 червня, 22:00). Глазго
Подальша сітка чвертьфіналу також сформована і виглядає наступним чином.
- Хорватія / Іспанія – Франція / Швейцарія (2 липня, 19:00). Санкт-Петербург
- Італія / Австрія – Бельгія / Португалія (2 липня, 22:00). Мюнхен
- Уельс / Данія – Нідерланди / Чехія (3 липня, 19:00). Баку
- Англія / Німеччина – Швеція / Україна (3 липня, 22:00). Рим