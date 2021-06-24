Груповий турнір чемпіонату Європи завершився видовищними матчами у групах Е та F. Попереду на нас очікують драматичні поєдинки стадії плей-оф, куди пробилася і українська національна команда.

До теми Дайджест ігрового дня на Євро-2020: шанс для України, угорська драма, рекорди Роналду – відео

Усі учасники отримають два дні відпочинку, а вже у суботу відбудуться стартові два матчі.

1/8 фіналу

Уельс – Данія (26 червня, 19:00). Амстердам



(26 червня, 19:00). Амстердам Італія – Австрія (26 червня, 22:00). Лондон



(26 червня, 22:00). Лондон Нідерланди – Чехія (27 червня, 19:00). Будапешт



(27 червня, 19:00). Будапешт Бельгія – Португалія (27 червня, 22:00). Севілья



(27 червня, 22:00). Севілья Хорватія – Іспанія (28 червня, 19:00). Копенгаген



(28 червня, 19:00). Копенгаген Франція – Швейцарія (28 червня, 22:00). Бухарест



(28 червня, 22:00). Бухарест Англія – Німеччина (29 червня, 19:00). Лондон



(29 червня, 19:00). Лондон Швеція – Україна (29 червня, 22:00). Глазго

Подальша сітка чвертьфіналу також сформована і виглядає наступним чином.