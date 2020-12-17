Українці запалили у Бельгії: Яремчук і Макаренко відзначилися голами
Черговий тур бельгійської Ліги Жупіле виявився успішним для футболістів збірної України – Роман Яремчук та Євген Макаренко записали до активу по голу, а їхні команди перемогли.
Гент приймав вдома Васланд-Беверен і впевнено переміг з рахунком 3:0. Роман Яремчук вийшов у старті своєї команди і знову забив. На початку другого тайму українець збільшив перевагу господарів після комфортної передачі Османа Букарі.
Відео гола Яремчука (на 03:35)
Таким чином у цьому сезоні форвард збірної України відзначився 10 голами за Гент (9 у чемпіонаті та ще один у Лізі Європи). Перемога дозволила "буйволам" суттєво покращити турнірне становище і здійнятися на 10-ту сходинку.
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Переміг у середу і Кортрейк Євгена Макаренка. Наш земляк відіграв весь поєдинок, а під завісу першої половини зустрічі зробив рахунок 2:0. Для українця цей гол став другим у сезоні.
Відео гола Макаренка
Кортрейк на одне очко випереджає Гент і йде на 9-й сходинці.
Ліга Жупіле, 18 тур
Гент – Васланд-Беверен – 3:0
Голи: Кастро-Монтес, 25, Яремчук, 53, Букарі, 90+1.
Кортрейк – Стандард – 2:1
Голи: Девале, 2, Макаренко, 39 – Лестьєн, 76.
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