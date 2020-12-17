Лісабонський гранд не робитиме спроб підписати форварда Гента Романа Яремчука.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Спортінг серйозно націлився на нападника Гента та збірної України Романа Яремчука. Як стверджує Record, "леви" не купуватимуть українського голеадора.

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Лісабонцям справді пропонували розглянути кадидатуру Яремчука, але в клубі не підтримали інтерес. Втім, пошуків форварда Спортінг на цьому не припиняє.

Яремчук в поточному сезоні провів у футболці Гента 19 матчів, забив 10 голів та віддав 4 результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює Яремчука в 11 мільйонів євро, а його контракт з бельгійським клубом розрахований до 2023 року.