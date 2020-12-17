Очередной тур бельгийской Лиги Жупиле оказался успешным для футболистов сборной Украины - Роман Яремчук и Евгений Макаренко записали в актив по голу, а их команды победили.

Гент принимал дома Васланд-Беверен и уверенно победил со счетом 3:0. Роман Яремчук вышел в старте своей команды и снова забил. В начале второго тайма украинец увеличил преимущество хозяев после комфортной передачи Османа Букари.

Видео гола Яремчука (на 03:35)

Таким образом, в этом сезоне форвард сборной Украины отметился 10 голами за Гент (9 в чемпионате и еще один в Лиге Европы). Победа позволила "буйволам" существенно улучшить турнирное положение и подняться на 10-ю строчку.

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Победил в среду и Кортрейк Евгения Макаренко. Наш земляк отыграл весь поединок, а под занавес первой половины встречи сделал счет 2:0. Для украинца этот гол стал вторым в сезоне.

Видео гола Макаренко

Кортрейк на одно очко опережает Гент и идет на 9-й строчке.

Лига Жупиле, 18 тур

Гент – Васланд-Беверен – 3:0

Голы: Кастро-Монтес, 25, Яремчук, 53, Букари, 90+1.

Кортрейк – Стандард – 2:1

Голы: Девале, 2, Макаренко, 39 – Лестьен, 76.