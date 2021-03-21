Руслан Малиновский оформил гол+пас и помог победить Аталанте 2:0. В конце встречи героя заменил его земляк – Виктор Коваленко наконец дебютировал за новую команду.

Источник: 24 канал

На 32-й минуте Малиновский выполнил угловой, а борьба в штрафной завершилась тем, что защитник Вероны Федерико Димарко сыграл рукой – пенальти. К отметке подошел Руслан и четко выполнил одиннадцатиметровый.

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Еще до перерыва украинец оформил очередное результативное действие. Голкипер бергамасков Пьерлуиджи Голлини выбил мяч от своих ворот, Малиновский выиграл верховую дуэль и головой сбросил на ход Дувану Сапате. Колумбиец не подвел и мастерски реализовал свою возможность.

Во втором тайме команды голов не забивали, зато на 87-й минуте произошел особый эпизод. За Аталанту наконец дебютировал воспитанник Шахтера Виктор Коваленко. Украинец успел лишь четыре раза прикоснуться к мячу.

WhoScored признал Малиновского лучшим игроком матча с высоким баллом – 8,68. Для Руслана этот матч стал 60-м в Серии А. Всего украинец забил 11 голов.

Видеообзор матча

Чемпионат Италии, 28 тур

Верона – Аталанта 0:2

Голы: Малиновский (пен.), 33, Сапата, 42.