У старті господарів з'явилися Іван Петряк та Євген Макаренко, а за гостей з перших хвилин вийшли Віктор Гей, Антон Кравченко та Богдан Мельник.

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Вже на 13-й хвилині Петряк відкрив рахунок, однак гол скасували через офсайд. Проте під завісу тайму Фехервар таки забив зусиллями грузина Буду Зівзівадзе. Передгольовий пас до активу записав Петряк, який виборов м'яч у центрі поля і започаткував атаку. На старті другого тайму Буду міг оформлювати дубль – його на ідеальну ударну позицію вивів Макаренко – голкіпер врятував.

На 52-й хвилині господарі залишилися у меншості – Стопіра грубо зіграв проти суперника. Заслужена червона картка для легіонера із Кабо-Верде. Та навіть у меншості Фехервар забив вдруге. Петряк уникнув офсайду, пробіг пів поля і віддав пас на порожні ворота на Пала Дардая-молодшого.

У компенсований час Кішварді вдалося один гол відіграти, а за мить Фехервар втратив ще одного бійця. Друге попередження отримав Аттіла Фіоло, автор гола у ворота збірної Франції на Євро-2020. Втім Фехервар зумів вистояти. Як наслідок, перша поразка сенсаційної Кішварди (три перемоги у трьох турах до цього) і прем'єрна перемога команди Макаренка і Петряка.

Чемпіонат Угорщини, 4 тур

Фехервар – Кішварда 2:1

Голи: Зівзіадзе, 44, Дардай, 75 – Мешановіч, 90+1

Вилучення: Стопіра, 52, Фіоло, 90+5 (обидва – Фехервар).