В старте хозяев появились Иван Петряк и Евгений Макаренко, а за гостей с первых минут вышли Виктор Гей, Антон Кравченко и Богдан Мельник.

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Уже на 13-й минуте Петряк открыл счет, однако гол отменили из-за офсайда. Впрочем, под занавес тайма Фехервар таки забил усилиями грузина Буду Зивзивадзе. Передголевой пас в актив записал Петряк, который отобрал мяч в центре поля и начал атаку. На старте второго тайма Буду мог оформлять дубль – его на идеальную ударную позицию вывел Макаренко – спас голкипер.

На 52-й минуте хозяева остались в меньшинстве – Стопира грубо сыграл против соперника. Заслуженная красная карточка для легионера из Кабо-Верде. Но даже в меньшинстве Фехервар забил во второй раз. Петряк избежал офсайда, пробежал пол поля и отдал пас на пустые ворота на Пала Дардаи-младшего.

В компенсированное время Кишварде удалось один гол отыграть, а через мгновение Фехервар потерял еще одного бойца. Второе предупреждение получил Аттила Фиоло, автор гола в ворота сборной Франции на Евро-2020. Впрочем Фехервар сумел выстоять. Как следствие, первое поражение сенсационной Кишварды (три победы в трех турах до этого) и премьерная победа команды Макаренко и Петряка.

Чемпионат Венгрии, 4 тур

Фехервар – Кишварда 2:1

Голы: Зивзиадзе, 44, Дардай, 75 – Мешанович, 90+1

Удаления: Стопира, 52, Фиоло, 90+5 (оба – Фехервар).