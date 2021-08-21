Саме під час роботи Шевченка Роману Яремчуку вдалося не лише отримати виклик у національну команду, а й стати основним нападником "жовто-синіх".

До речі Дуже шкодую, – Хацкевич зізнався, чому Яремчук не заграв у київському Динамо

Форвард пишається тим, що грав під керівництвом свого кумира.

Спасибі за все, тренер! Дякую за довіру. Саме з вами я вперше відчув смак великих перемог і гімн країни при переповнених трибунах,

– написав Яремчук.

Нагадаємо, Андрій Шевченко оголосив про завершення роботи у збірній України 1 серпня. На його місце мав прийти Сергій Ребров, але фахівець не зміг розірвати контракт з Аль-Айном. Тимчасово на матчі кваліфікації чемпіонату світу команду буде очолювати Олександр Петраков.