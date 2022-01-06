Кубок Испании, 1/16 финала

Спортинг Хихон – Вильярреал – 2:1

Голы: Джурджевич, 67, Милованов, 88 – Альбиоль, 48

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Спортинг в домашних стенах смог сотворить сенсацию в противостоянии с Вильярреалом. Пропустив в начале второго тайма, хихонцы не только сравняли счет, но вырвали победу.

Героем матча стал украинец Богдан Милованов. Именно его точный удар подарил Спортингу путевку в 1/8 финала Кубка Испании.