Нападник Ерік Шуранов провів прем'єрний поєдинок за першу команду Нюрнберга.

В поєдинку другого німецького дивізіону між Нюрнбергом та Вюрцбургер Кікерс (2:1) на 80-й хвилині за нічийного рахунку з'явився 20-річний Ерік Шуранов. Вже в компенсований час господарям вдалося забити переможний гол. Після 11-ти турів Нюрнберг йде на 8-й сходинці і відстає від лідера Хольштайна на 6 очок.

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Шуранов народився у німецькому місті Бамберг у сім'ї українців, які емігрували до Німеччини. Його батько Ігор на початку 90-их грав за кілька українських клубів у Першій та Другій лігах.

Шуранов у грі проти Вюрцбургер Кікерс

Ерік є вихованцем Нюрнберга, стабільно виступав за юнацькі збірні України, а нещодавно був викликаний Русланом ротанем у молодіжну збірну України (U-21), проте на поле не виходив.

Під час своєї юнацької кар'єри Шуранов відзначався потужною результативністю і за повідомленням преси привернув увагу тренерського штабу німецької "молодіжки". Зараз Ерік перебуває у роздумах щодо свого майбутнього в контексті виступів за збірну.